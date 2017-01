ESCLUSIVA TMW - Ag. Thiam: "Empoli scelta perfetta. Babacar, che numeri"

Mame Thiam è il nuovo attaccante dell'Empoli. Gli azzurri hanno puntato sull'ex Paok Salonicco per il dopo Gilardino. "Sul giocatore c'erano altri club in Serie A e all'estero -spiega l'agente del ragazzo, Patrick Bastianelli, per Tuttomercatoweb.com-. La scelta di Empoli è stata una scelta voluta fortemente perché è un club serio che, attraverso l'ottimo lavoro dei suoi dirigenti e degli allenatori, ha sempre saputo valorizzare negli anni i giovani, riuscendo a farli crescere. Nelle ultime stagioni, dall'Empoli, sono passati tanti ragazzi che ora giocano nelle big d'Italia".

Cosa può portare alla formazione di Martusciello?

"Credo abbia caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti dell'Empoli e quindi possa offrire all'allenatore la possibilità di avere nuove soluzioni a disposizione per l'attacco. Sono convinto che farà bene".

Da Cagliari può partire Bittante: direzione Salerno?

"Non ha trovato la continuità che secondo me meritava al Cagliari per vari motivi. Ora l'obiettivo è quello di trovare la soluzione giusta per questi sei mesi, dove il ragazzo possa trovare continuità di prestazione e di rendimento".

Salernitana, dunque?

"E' un'opzione che stiamo valutando con grande attenzione, essendoci un allenatore bravo e preparato come Bollini. Ha sempre lavorato bene con i giovani".

Che tempi vi siete dati?

"Ci siamo presi un po' di tempo per decidere. L'obiettivo è fare questi sei mesi di prestito per poi tornare a giocare, da protagonista, in Serie A".

Palla a Babacar. Con Kalinic in partenza....

"E' un talento straordinario, ha solo bisogno di giocare per poter dimostrare il suo valore. I numeri parlano chiaro: 7 gol e 2 assist in 13 presenze. In sei mesi, sono numeri importanti, ma è chiaro che se uno non gioca, non può fare gol...".

Andreolli e l'Inter: rinnovo in vista?

"E' concentrato, adesso, solo a migliorare per ottenere risultati positivi con l'Inter. Pioli ha portato entusiasmo e risultati. Vedo una squadra compatta e determinata a vincere il proprio Scudetto che, adesso, sarebbe il raggiungimento del terzo posto".