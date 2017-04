ESCLUSIVA TMW - Ag Verde: "Roma? Ci sono top club. Ora sogna l'Europeo"

© foto di Federico Gaetano

A causa delle numerose voci di mercato che lo riguardano, il destino di Daniele Verde è al centro del mirino. Certamente quello del calciomercato, con la mai nascosta stima di Vincenzo Montella nei suoi confronti e con la complicata situazione contrattuale che la Roma dovrà trovarsi a gestire al termine della stagione da protagonista in prestito all’Avellino. A questo proposito, abbiamo intervistato in esclusiva il suo procuratore Luigi Lauro per avere delle indicazioni, a partire dal momento vissuto dal classe 1996 alla corte di Novellino.

“Penso che l'Avellino sia sulla strada giusta per la salvezza, manca poco ormai e mi auguro che l’obiettivo venga centrato quanto prima. Daniele è sereno perchè è un ragazzo eccezionale e penso che l’esultanza di Ardemagni di sabato ne sia stata testimonianza, con l’attaccante che lo è andato a cercare per abbracciarlo. Lo spirito di squadra è ciò che ti fa fare il salto di qualità: ti fa vincere i campionati o ti porta alla salvezza, e Novellino per questa squadra è stato la pedina fondamentale. Non dimentichiamoci che ha vinto 5 campionati ed è un grande allenatore”.

Qual è il pensiero di Verde sulle panchine delle ultime settimane?

“Ormai siamo quasi alla fine di questa avventura, speriamo che Daniele possa continuare a dare il suo contributo per la salvezza in queste ultime partite che rimangono. Del resto il suo contributo in stagione è certificato dai numeri e dalle prestazioni: con 7 goal e 6 assist ha collezionato contribuito a 21 punti sui 45 attuali dell'Avellino con le sue giocate. E’ il miglior esterno della serie B tra goal e assist per i minuti giocati e continua ad allenarsi sempre con serietà e professionalità per farsi trovare sempre pronto”.

E’ stato un anno di grande crescita e le offerte non mancano. Come gestirete la situazione con la Roma?

“Quest'anno è stato importante per Daniele, non è facile giocare in una piazza esigente come Avellino, ricca di pressioni e con grandi aspettative. Io credo che in Irpinia abbia raggiunto la maturazione che gli serviva, affrontando situazioni difficili e sacrificandosi anche a giocare fuori ruolo per il bene della squadra: Novellino lo ha completato. Riguardo la Roma… a breve ci incontreremo con i giallorossi. Stiamo aspettando che annuncino il nuovo direttore, che da quanto leggo dovrebbe essere Monchi, e sono molto felice. Anzitutto perchè stima Daniele, e poi perchè parliamo di un direttore eccezionale, una persona che ha una storia che parla da sola… Ad ogni modo a breve discuteremo il futuro di Daniele”.

Avete avuto delle richieste?

“Questo è ciò che ci rasserena principalmente: l’apprezzamento di tante società. Ho ricevuto richieste di informazioni da parte di squadre molto importanti di serie A e addirittura club di primo piano del calcio europeo hanno chiamato per lui. A breve sapremo”.

Un obiettivo per il finale di stagione?

“Ovviamente il pensiero di Daniele è rivolto all’Europeo Under 21 di giugno. Speriamo che Di Biagio gli dia la possibilità di perseguire questo obiettivo. Detto questo, se anche il ct dovesse fare altre scelte non faremmo altro che proseguire per la nostra strada. Verde è un classe 1996 ed ha un futuro radioso davanti a sé”.