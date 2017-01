ESCLUSIVA TMW - Ag. Zaza: "Valencia scelta ponderata. Vedrete il vero Simone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza è virtualmente un nuovo giocatore del Valencia. L'attaccante lucano oggi assisterà alla sfida tra la sua nuova squadra e l'Espanyol al Mestalla per poi firmare il suo nuovo contratto nella giornata di domani. Per parlare di questa lunga trattativa di mercato, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva Antonio Zaza, padre-agente del classe '91.

Zaza, dopo un lungo tira e molla il Valencia si prepara ad annunciare l'acquisto di suo figlio. Quali sono le vostre sensazioni?

"Io e Simone siamo naturalmente felicissimi di questa scelta. Non è stata casuale, ma ben ponderata. Mi auguro che il Valencia possa permettere a mio figlio di mettere in mostra tutte le sue qualità, cosa che al West Ham non è stata possibile".

Nei giorni scorsi si era parlato anche di interessamenti dall'Italia.

"Di interessamenti ce ne sono stati tanti, anche in Italia. Si è parlato molto di Genoa e Fiorentina, ma non sono mai stato contattato ufficialmente da queste due squadre".

Rammarico o spirito di rivalsa nei confronti della Juventus?

"Non c'è nessun rammarico. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto. La questione è semplice: Simone vuole giocare e con tutti i campioni che vestono la maglia bianconera sarebbe difficile per lui trovare continuità. Zaza vuole solamente giocare il più possibile e dimostrare il suo valore sul campo".

L'obiettivo è anche quello di restare nel giro della Nazionale di Ventura?

"Chiaramente. Mio figlio non ha mai perso la Nazionale e ne farà ancora parte. Sono convinto che al Valencia vedrete il vero Simone".