ESCLUSIVA TMW - Alciato: "Allegri al 90% via dalla Juve. Spalletti un'opzione"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di TMW della questione Spalletti e del futuro del tecnico. "Spalletti - ha detto a Coverciano dove è in corso lo stage azzurro - è diventato un grande comunicatore oltre che un grande allenatore. Con le parole su Totti ha voluto fare un po' di depistaggio sul suo futuro. Per restare in giallorosso Spalletti chiede una squadra all'altezza che possa davvero vincere lo scudetto o trionfare in Europa. Non escluderei l'opzione Juve se dovesse andarsene Allegri. Spalletti sarebbe un nome forte, perchè oltre ad esser bravo sul campo ha anche un'immagine che potrebbe andar bene ai bianconeri". Poi sul feeling con Totti. "Il rapporto con Francesco non è mai decollato. Se dovessero rimanere insieme anche il prossimo anno, qualche problema potrebbe diventare più grande di quelli di adesso ma non credo che Totti sia il punto della questione. E ad ogni modo, tornado agli allenatori, Allegri credo che al 90 % andrà via, per quanto riguarda Spalletti non saprei indicare percentuali".

