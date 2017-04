ESCLUSIVA TMW - Anastasi: "Juve, gara perfetta di Allegri. Buffon e Dybala MVP"

"Non me l'aspettavo, ma penso che nessuno se lo aspettasse". Il risveglio dopo il 3-0 rifilato dalla Juventus al Barcellona è dolce per chi ha scritto la storia del club bianconero, come Pietro Anastasi, ex attaccante della Vecchia Signora che commenta il risultato a TMW: "I bianconeri arrivavano a questa partita in un momento di condizione fisica eccellente, ma al massimo avrei sperato in un 1-0. Il 3-0 invece è andato al di là delle più rosee previsioni".

È sempre più la Juve di Allegri.

"Sì, al tecnico livornese fanno i miei complimenti. È stata la partita perfetta, è stato bravissimo nei cambi. E il risultato è davvero meritato".

Migliore in campo: Buffon o Dybala?

"Tutti e due. Dybala ha portato il risultato sul 2-0, Buffon ha difeso l'1-0: hanno fatto entrambi due grandissime cose. A livello morale prendere l'1-1 sarebbe stato un disastro, penso che siano stati due episodi decisivi".

La Juve con quattro tenori lì davanti la convince?

"Mi convince, anche se mi ha deluso un po' Cuadrado: mi aspettavo qualcosa in più. Anche Pjanic ha giocato al di sotto delle proprie possibilità, mentre gli altri hanno fatto tutti una grandissima partita. Ho visto una squadra coesa, compatta: è stata la Juventus che tutti speravamo di vedere, con la giusta voglia. Loro sulla carta sembravano dei fenomeni".

Fenomeni possono tornarlo al ritorno: il 6-1 al PSG insegna.

"Sì, però senza nulla togliere al PSG la Juve ha più esperienza a livello internazionale. È una squadra più matura, sono molto fiducioso come del resto lo ero prima di questa partita. Il fatto di non aver preso gol penso sia fondamentale".

Che partita si aspetta al Camp Nou?

"Non è più il Barcellona del 2015, ma non bisogna comunque illudersi. Bisognerà sudare tanto, affrontare la partita con la giusta intensità".

E la Juve, come è cambiata dal 2015?

"È diventata più consapevole delle proprie possibilità. Prima si dava quasi per scontata la sconfitta, ora siamo consci delle nostre possibilità e della nostra forza. La Juve ha sopperito al gap che c'era con la voglia, la grinta, le qualità che da sempre la contraddistinguono".