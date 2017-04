ESCLUSIVA TMW - Antalyaspor, pazza idea: Balotelli con Eto'o

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

In scadenza con il Nizza in estate, Mario Balotelli sta attirando chiaramente fior di attenzioni. La stagione importante vissuta con il club francese sta riportando la punta italiana sulla breccia del mercato e secondo quanto raccolto in anteprima da Tuttomercatoweb.com, l'Antalyaspor starebbe cullando il pazzo sogno. Regalare un partner d'attacco di spessore internazionale a Samuel Eto'o per puntare alla vittoria del titolo. Pronto un triennale ricco per Balotelli, la Turchia chiama. Le parti attendono la risposta della punta...