ESCLUSIVA TMW - Arbusà: "La Juve non è il PSG, ma al Camp Nou accadono miracoli"

"Més que un Club", il Barcellona sogna un'altra notte storica tra le mura del Camp Nou. Dopo la remontada col Paris Saint-Germain, stavolta dinanzi a Messi e compagni si presenterà però una Juventus compatta e sempre più consapevole della propria forza. Per descrivere l'atmosfera che si respira in casa blaugrana a poche ore dalla sfida di questa sera, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il collega di Catalunya Radio Roger Arbusà.

Arbusà, c'è grande fiducia a Barcellona riguardo a una nuova remontada. L'impresa è possibile secondo lei?

"Penso che dopo la partita col París Saint-Germain non ci sia risultato che non possa essere ribaltato dal Barcellona. Rispetto agli anni scorsi questa squadra è molto discontinua in termini di rendimento e risultati, ma è proprio grazie alla sua imprevedibilità che i pronostici passano spesso in secondo piano. Il Barcellona e i suoi tifosi credono nella remontada e non hanno perso l'ottimismo dopo lo 0-3 dell'andata, ma allo stesso tempo sanno bene che stavolta sarà molto più difficile compiere un miracolo. La remontada è possibile, ma la Juve non è il PSG".

Luis Enrique ieri ha dichiarato che il Barcellona può segnare tre gol in tre minuti alla Juve. Provocazione o realtà?

"Luis Enrique sa bene che arrivare in semifinale sarà molto complicato, ma ha provato comunque a caricare i suoi. Si è già visto col PSG che il Barcellona può segnare tre reti in pochissimi minuti. Dipenderà tutto, secondo me, dal tipo di gioco che proporrà Allegri: se la Juve giocherà all'attacco, a prescindere dal risultato dell'andata, potrà mettere in crisi il Barcellona. È vero che i blaugrana sono capaci di fare tre gol in tre minuti, ma servirà anche tanta fortuna e direi che agli ottavi il bonus è stato ampiamente utilizzato".

Quali saranno i giocatori chiave dell'incontro tra i blaugrana?

"Per il Barcellona sarà fondamentale il ritorno di Busquets, la cui assenza a Torino si è fatta sentire tantissimo. Luis Enrique ha bisogno di ordine in mezzo al campo e lui è il calciatore che meglio può garantirglielo. Poi cito anche Neymar, che contro il PSG si è caricato la squadra sulle spalle, e Messi. Per la remontada servirà proprio il miglior Messi di sempre. L'impresa con la Juventus deve partire da questi tre giocatori".

Qual è invece il giocatore più temuto della Juventus?

"La Juventus è una squadra forte, solida ed esperta, ma non posso non fare il nome di Dybala. Credo che sia il giocatore più determinante e, dopo la doppietta dello Juventus Stadium, mi aspetto una marcatura a uomo su di lui da parte dei difensori del Barcellona. Con le sue qualità tecniche e la sua rapidità d'esecuzione, Dybala potrebbe infatti essere davvero letale negli spazi e in contropiede".

Chiosa proprio sulla Joya. La sua doppietta avrà convinto ulteriormente il Barcellona a puntare su di lui?

"Vederlo all'opera ha stupito tutti, giornalisti e addetti ai lavori. La notte di Torino è stata sicuramente una bella vetrina per lui e sono convinto che il Barcellona lo monitorerà a lungo. Parliamo infatti di un calciatore che potenzialmente può diventare uno dei migliori al mondo, se non il migliore in assoluto. Dopo il rinnovo con la Juventus, dubito però che qualcuno possa acquistarlo già quest'estate".