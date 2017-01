ESCLUSIVA TMW - Arcoleo: "Palermo, credici ancora. Niente è deciso"

Indipendentemente dalle scelte che verranno fatte in panchina, Ignazio Arcoleo - ex tecnico del Palermo - ha ancora fiducia nella salvezza dei rosanero. "Parto col dire che ho fiducia in Corini, a mio parere è giusto continuare con lui. E' preparato ed è un ottimo tecnico. Il campionato - spiega Arcoleo a Tuttomercatoweb.com - non è ancora finito, mi auguro che possano arrivare 2-3 rinforzi per lottare fino alla fine. Sono convinto che Corini abbia già indicato come provare a migliorare la squadra. L'impresa è ancora possibile, niente è deciso. I giochi si possono riaprire e magari la salvezza è agganciabile anche all'ultima giornata".

Lei su chi punterebbe come rinforzi?

"Ho fiducia nella società. La squadra ha bisogno di giocatori con entusiasmo, carisma ed elevato tasso tecnico. Ci spero e dico a gran voce: forza Palermo"