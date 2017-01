ESCLUSIVA TMW - Arsenal, in caso di addio di Wenger torna di moda Mancini

© foto di Federico Gaetano

Febbraio mese decisivo per il futuro di Arsène Wenger. Il tecnico francese sembra destinato a fine stagione a chiudere un ciclo lungo 20 anni con i Gunners e non a caso il club sta già sondando il terreno per l'eventuale successore. Si fa sul serio per Roberto Mancini, uno dei candidati forti alla panchina. Il tecnico, dopo l'addio all'Inter, ha ricevuto diverse offerte, tra cui una molto imporante dalla Cina, declinata. Sempre dall'Inghilterra da segnalare l'interesse del West Ham, non ricambiato dall'allenatore.