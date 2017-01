ESCLUSIVA TMW - Atalanta, concorrenza di Tolosa e Standard Liegi per Borja

Miguel Borja, Pallone d'Oro del Sudamerica dopo l'ottima stagione giocata con l'Atletico Nacional, continua a essere uno dei nomi caldi per il mercato europeo. L'Atalanta lo segue con attenzione, ma solo per giugno a causa del suo passaporto da extracomunitario, con alcuni club stranieri che proveranno ad anticipare le mosse della Dea. Il Tolosa si è fatto avanti negli ultimi giorni, ma l'offerta non è all'altezza della richiesta dei colombiani. Discorso simile anche per lo Standard Liegi, che si è mosso ma solo con una richiesta di prestito con diritto di riscatto, neanche presa in considerazione dai sudamericani.