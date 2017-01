ESCLUSIVA TMW - Atalanta, contatti per Naithan Nandez del Penarol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'idea per il centrocampo dell'Atalanta. Contatti al momento non approfonditi per Naithan Nandez del Penarol. Nandez un'idea che potrebbe essere presa in considerazione dopo la partenza ufficiale di Gagliardini, destinazione Inter. Un'alternativa a Hiljemark del Palermo che comunque sembra vicino. L'Atalanta ci pensa...