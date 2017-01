ESCLUSIVA TMW - Atalanta, idea Miguel Borja per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miguel Borja, attaccante dell'Atletico Nacional e fresco vincitore del Pallone d'Oro del Sudamerica, dopo essere finito recentemente nel mirino del Genoa, adesso è un'idea anche in casa Atalanta. Il bomber colombiano classe '93, con un breve passato senza fortuna al Livorno, sarebbe contento di tornare in Italia, soprattutto in un momento così florido della sua carriera. Ovviamente un'idea che potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui la Dea dovesse lasciar partire sia Pinilla che Paloschi.