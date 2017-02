ESCLUSIVA TMW - Atalanta, il Beijing Guoan insiste per Paloschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Paloschi (27) in Cina, il Beijing Guoan insiste per portare l'attaccante italiano in Oriente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, questa sera ci sarà un incontro a Milano tra gli emissari del club cinese e alcuni rappresentanti del ragazzo per provare a rendere possibile il trasferimento. La punta dell'Atalanta è stata convocata da mister Gasperini per l'impegno di domani a Palermo, ma il suo futuro - come già scritto negli ultimi giorni - potrebbe essere lontano da Bergamo già entro fine mese. Intanto il Beijing Guoan ha offerto sette milioni di euro a stagione all'ex Milan e Swansea che, però, chiede qualcosa in più. Il club cinese insiste per Paloschi, senza però escludere un ritorno su Destro nell'arco dei prossimi giorni.