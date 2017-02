ESCLUSIVA TMW - Atalanta, il talento uruguaiano Beron si allena con la Dea

Un nuovo talento uruguaiano è presente in questi giorni in Italia per adempiere alle pratiche relative all'ottenimento della cittadinanza. Si tratta di Nahuel Beron, accompagnato da Carlos Amarillo, non nuovo alla scoperta di giovani prospetti: Amarillo, infatti, è stato colui che per primo ha posato gli occhi su Joaquin Ardaiz a soli 13 anni. Giocatore dell'agentina 1950futbol dell'agente Fifa, Alfredo Regueira, Beron è un classe 2000 che in patria dicono ricordare un giovanissimo Cavani. Il ragazzo si sta allenando ora al centro sportivo dell'Atalanta, società sempre in prima linea nella valorizzazione dei giovani, ma molti club europei come Porto e Manchester City, si sarebbero interessati al ragazzo.