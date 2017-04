ESCLUSIVA TMW - Atalanta, se parte Conti c'è l'idea Ankersen

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta guarda ovviamente al futuro e mette in conto qualche partenza illustre in estate. Così in caso di addio di Andrea Conti la società bergamasca sta pensando tra gli altri a Peter Svarrer Ankersen, classe '90, terzino destro del Copenaghen e della nazionale danese. In carriera ha giocato anche con l'Esbjerg - club della sua città natale - e con il Rosenburg.