ESCLUSIVA TMW - Atalanta, sfuma Rigoni: mancato accordo. Ora c'è Mounier

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfuma in via definitiva l'arrivo all'Atalanta di Emiliano Rigoni, centrocampista argentino dell'Independiente: secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, la trattativa era rimasta in piedi fino a ieri. Le parti non hanno infatti trovato l'accordo per il ragazzo, poi gli orobici hanno virato su Anthony Mounier e per Rigoni è arrivata la fumata nera.