ESCLUSIVA TMW - Atalanta, su Carmona piomba l'Apoel Nicosia

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico De Luca

Novità per il futuro di Carlos Carmona, centrocampista cileno dell'Atalanta. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul giocatore è piombato l'Apoel Nicosia che lo vuole per rinforzare la squadra in vista delle partite di Europa League contro l'Atletico Bilbao e del finale di stagione dov'è in corsa per la vittoria del campionato. Atteso a breve un incontro col giocatore per definire per fare il punto della situazione dato che il club lo vuole il prima possibile.