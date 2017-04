ESCLUSIVA TMW - Atalanta vigile su Orlando: ci sono altri due club di A

© foto di Federico Gaetano

Continua a meritarsi grandi attenzioni Francesco Orlando, esterno classe '96 del Vicenza. Il suo rendimento è stato in costante crescita e nella gara vinta contro il Novara ha realizzato un gol e fornito due assist. L'Atalanta lo segue da tempo e ha già parlato con l'entourage del calciatore (con cui mantiene i contatti), ma anche Bologna e Sassuolo non lo perdono assolutamente di vista. Lunedì sera erano presenti a Vicenza tanti osservatori per vederlo dal vivo.