ESCLUSIVA TMW - Aubameyang-Milan, il B.Dortmund vuole 60 mln. E tratta il rinnovo

© foto di Imago/Image Sport

Pierre Aubameyang obiettivo di mercato per il Milan del nuovo corso targato Yonghong Li. Un'idea concreta per l'attacco, ma al momento di difficile realizzazione. Il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo in 60 milioni di euro, forte anche del contratto dell'attaccante, in scadenza nel 2020. La sensazione è che il giocatore possa restare ancora in Germania. E intanto il club tedesco sta cominciando a gettare le basi per il rinnovo in vista della prossima estate, partiti i contatti con il padre del giocatore. La strada sembra abbastanza segnata: o 60 milioni dal Milan, oppure il rinnovo...