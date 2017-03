ESCLUSIVA TMW - Avellino, su Verde c'è anche il Genoa

Continuano ad aumentare le pretendenti per il duttile attaccante Daniele Verde dell'Avellino. Il calciatore classe '96, arrivato in Irpinia la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, dopo l'arrivo di di Walter Novellino sta riuscendo a mostrare tutte le sue qualità attirando l'attenzione di diverse squadre della massima serie. Dopo Napoli, Sassuolo, Inter e Atalanta infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche il Genoa si sarebbe interessato alla situazione del ragazzo. Per Verde si prevede quindi un'asta importante in estate.