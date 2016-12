ESCLUSIVA TMW - Baiocco: "Juve, troppi allarmismi dopo ko col Milan. Rincon forte"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nel corso del TMW News è intervenuto Davide Baiocco, ex giocatore anche della Juventus, che ha commentato le vicende della squadra di Allegri dopo il ko con il Milan e il probabile arrivo di Rincon in bianconero: "Per questo giocatore parla il campo, sta facendo un ottimo campionato e la Juve quando fa un acquisto lo valuta bene. E' un giocatore da Juve. Se serve un altro colpo? Va valutata la rosa attuale. Dopo il ko con il Milan è stato fatto del disfattismo e dell'allarmismo ma la stagione della Juve non è certo deficitaria. Non c'è da allarmarsi, c'è semmai da irrobustire la rosa visti i vari impegni e trovare il tassello giusto. Bisogna vedere dove serve di più. A livello numerico credo ci sia da fare qualcosa viste le competizioni da fare. Allegri e il suo futuro? Non vedo questo allarmismo, a parte il ko col Milan è la solita Juve che domina in Italia e sta facendo bene in Europa. Forse a livello di gioco qualcosina di meno si è visto, però il lavoro è in linea con quello degli altri anni. Per me quanto fatto resta ottimo. Le preparazioni delle grandi squadre peraltro sono differenti: essere in forma troppo presto non è il top. Ora è il momento in cui si rifiata e si rimette la benzina, perchè poi ci sarò poco modo di lavorare nella parte finale della stagione"