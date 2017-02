ESCLUSIVA TMW - Ballotta: “Lazio avrebbe meritato la vittoria, Europa alla portata”

© foto di Federico De Luca

La Lazio ha pareggiato ieri contro il Milan, un 1-1 che tiene aperta la porta per l'Europa League in casa biancoceleste. Ma c'è amarezza tra le file della squadra di mister Simone Inzaghi, mentre l'ex portiere capitolino Marco Ballotta ha così parlato attraverso Tuttomercatoweb.com: “Ho visto una buona Lazio, sta bene. Ho visto una squadra davvero in salute, ieri sera avrebbe strameritato la vittoria. Suso è stato bravo a trovare la rete tra tre difensori avversari, magari la retroguardia laziale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Tuttavia la Lazio ha avuto tante occasioni per chiudere la gara, peccato che non siano arrivati i tre punti”.

Nel post-gara, tutti i calciatori biancocelesti hanno espresso la propria delusione. “Hanno ragione, è mancato il gol per chiudere la gara. Anche questo fa parte del processo di crescita, ma il modo di giocare mi piace. La zona Europa League è alla portata, la Lazio sta bene e può continuare su questa strada”.

La classifica dice che l'Europa League è possibile. “Magari manca un pizzico di esperienza, perché gare come quelle di ieri le big le avrebbero vinto. Ma ieri abbiamo visto una buona Lazio, questo fa ben sperare per i prossimi impegni”.

Il Milan aveva numerose defezioni, ma è riuscito a pescare il jolly. “Una squadra che punta in alto deve avere una rosa all'altezza, per me la squadra di Montella sta dando il massimo con una rosa abbastanza ristretta e senza troppi campioni. Vanno riconosciuti i meriti del tecnico rossonero, che sta facendo un ottimo lavoro”.