ESCLUSIVA TMW - Banchelli: "Kalinic un acquisto. Ma i viola tornino a investire"

Nikola Kalinic ha espresso il suo desiderio di restare a Firenze. Mentre il Tianjin continua a spingere e a provare a giocare le ultime carte, abbiamo commentato le parole del croato insieme a Giacomo Banchelli, ex attaccante viola. "Bene per la Fiorentina se resta. Se partiva c'era da trovare il sostituto - dice a Tuttomercatoweb.com - e non era facile. Forse anche di fronte a quaranta milioni e se il giocatore avesse puntato i piedi per andarsene, l'affare sarebbe andato in porto. Quaranta milioni non sono pochi. Credo che non si trovi una squadra europea pronta a sborsare una cifra del genere. Se Kalinic resta, è un acquisto per i viola".

In generale però che futuro vede per la Fiorentina, strategicamente parlando?

"Negli ultimi anni la Fiorentina ha sempre ceduto i giocatori migliori quando sono arrivate offerte interessanti. Ma se si vuol costruire qualcosa, i più forti non vanno ceduti. Occorre rinnovare i contratti adeguando l'ingaggio, per evitare che un club europeo possa far vacillare il giocatore. Mi auguro che alla Fiorentina possa cambiare qualcosa dal punto di vista delle strategie. E' necessario tornare ad investire, anche perchè rispetto a qualche anno fa la lotta è più serrata, ci sono più squadre attrezzate e i giocatori vogliono puntare ad un traguardo europeo".