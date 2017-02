ESCLUSIVA TMW - Beijing Guoan fa spesa in Italia: Destro o Paloschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Beijing Guo'an Zuqiu Julebu vuole fare spesa in Italia. Alla ricerca di un centravanti per il proprio reparto offensivo, la squadra di Pechino ha messo nel mirino uno fra Mattia Destro, del Bologna, e Alberto Paloschi, dell'Atalanta. Ci sarebbero due proposte sul tavolo, con leggera preferenza per il primo: diciotto milioni al Bologna più sette al giocatore, ma il felsineo sta prendendo tempo perché non del tutto convinto della destinazione cinese. Così oggi è stato sondato Alberto Paloschi, ex Swansea, per cui l'Atalanta ha chiesto circa 10 milioni di euro. L'ingaggio, in questo caso, si aggira sui 5 milioni di euro. Il mercato in Cina è aperto ancora fino al 28 ed è possibile che almeno uno dei due possa finire lontano dalla nostra Serie A, ma tutto dipenderà dalla volontà dei due attaccanti.