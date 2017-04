ESCLUSIVA TMW - Bellugi: "Inter, neanche 1 chance per l'EL. Tecnico? Uno tosto"

Mauro Bellugi non le manda a dire. Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina l'ex difensore nerazzurro è molto critico nei confronti della stagione della squadra di Pioli ma anche verso i calciatori. "Sulla carta l'Inter doveva essere la più forte di tutte - dice a Tuttomercatoweb.com - poi però c'è il campo e lì ci siamo troppo spesso incartati"

E' ancora in corsa per l'Europa League, però...

"Secondo me non ha neanche una possibilità di entrarvi. Prima della Samp c'erano parecchie chances, poi è arrivata la sconfitta a cui si è aggiunto il ko col Crotone. All'Inter viene spesso il braccino del tennista, quando deve fare il punto decisivo non ci riesce. Dovrebbe vincerle tutte adesso. Ripeto, per me non c'è neanche una possibilità. E poi voglio dire un'altra cosa".

Prego.

"Un conto è andare in Champions, altro discorso è l'Europa League. Se dobbiamo tornarci per fare come quest'anno esponendoci a figure barbine e facendoci ridere dietro allora è meglio non partecipare".

Di Pioli che pensa?

"E' un buon allenatore ma all'Inter serve altro. Ci vuole un tecnico che tiri fuori le p... I giocatori non hanno più paura di nessuno, neanche della dirigenza. Ai miei tempi c'erano i leader come Burgnich che tio incutevano timore. Ora niente".

Da toscano Pioli come lo vedrebbe alla Fiorentina?

"Gli auguro il meglio, è un ottimo tecnico, ha fatto il possibile. Le colpe sono anche dei giocatori, si prendano le loro responsabilità. Perisic faccia vedere chi è, Joao Mario idem, Kondogbia anche".