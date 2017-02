ESCLUSIVA TMW - Bergodi: "Lazio al massimo delle capacità, bravo Inzaghi"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"La Lazio? Gioca al massimo delle proprie capacità. Inzaghi sta facendo rendere la sua squadra al meglio: ha scelto gli undici da schierare e spesso sono loro a giocare ed essere protagonisti". Così a TuttoMercatoWeb.com Cristiano Bergodi sul momento della Lazio. "Inzaghi - prosegue Bergodi - ha cucito sulla squadra il sistema di gioco ideale. La stagione è positiva, tutti i giocatori poi dopo una stagione altalenante ci danno dentro. La squadra sta rendendo perché ha le caratteristiche giuste per il tipo di gioco che fa. Credo che di più la Lazio non possa fare, complimenti a Inzaghi".

Nel corso della sua carriera Bergodi ha allenato il Pescara. Pescara il cui presidente Sebastiani è stato protagonista di uno spiacevole episodio che ha visto coinvolte le sue auto. "Ha poco a che fare con il calcio - sottolinea l'ex biancoceleste - non è un discorso legato ai risultati. Anche nel mio peiodo qando le cose non andavano bene c'era qualche contestazione, ma era tutto civile. Quello del Pescara è un pubblico che aiuta, va allo stadio e ti incita. Credo che il singolo episodio non sia legato al calcio". E Bergodi, pronto a ripartire? "Spero di rientrare presto, vedo i campionati. Sono pronto. A Modena ho fatto nove partite, se fossi arrivato prima probabilmente la situazione sarebbe stata diversa. Guardo partite, mi aggiorno. In attesa di ripartire...".