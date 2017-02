ESCLUSIVA TMW - Berni: "Pavoletti è andato nella squadra sbagliata. Rincon forte"

Fabrizio Berni, ex difensore tra le altre del Genoa, commenta alcune mosse di mercato dei rossoblù come sempre con giudizi precisi e senza peli sulla lingua. Si parte dalla cessione di Pavoletti e dall'analisi del giocatore. "E' andato nella squadra sbagliata -dice a Tuttomercaorweb.com - ora il Napoli gioca in velocità con tre attaccanti rapidi e continua a far punti giocando così. Se Milik recupera, quando ha giocato ha fatto bene e allora è difficile trovar spazio. Se poi si passa al giudizio sul calciatore, per Pavoletti è la prima vera verifica, il primo bero passaggio in una squadra con ambizioni e di livello superiore. Aspettiamolo, ma di celebrarlo già come grande giocatore non me la sento".

E di Rincon che pensa?

"E' forte. E' il centrocampista giusto per il calcio moderno: ha quantità e qualità, temperamento, corsa, interdizione. Mi risulta che alla Juve non siano tutti soddisfatti di Pjanic in particolare perché gli manca quella dose di corsa e aggressività che è sempre necessaria. Rincon potrà fare la sua ottima figura".

Dei nuovi del Genoa da Pinilla a Taarabt a Hiljemark che idea si è fatto?

"Sono giocatori che spostano poco il livello tecnico della squadra. Pinilla sarebbe un gran calciatore, tecnico e cattivo. Però poi vai a vedere la carriera e cambia quasi sempre squadra: evidentemente o ci sono problemi caratteriali o do comportamento".