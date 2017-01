ESCLUSIVA TMW - Bertoni: "Montoya ottimo. Higuain? Non è male con i piedi"

E aggiunge: "Non tutti possono suonare il violoncello, c'è bisogno anche del tamburo"

© foto di Federico De Luca

"E' il giocatore di moda in Argentina". Daniel Ricardo Bertoni, campione del mondo nel 1978 con l'Argentina, si esprime così a proposito di Walter Montoya, il centrocampista del Rosario Central nel mirino del Genoa. "E' un buon giocatore - dice a Tuttomercatoweb.com - un esterno destro interessante. Poi bisogna vedere se nel campionato italiano potrà eventualmente rendere subito. Gioca molto bene, lo vorrebbero anche Boca e River. Il Genoa? Credo servano soldi per prenderlo, il Rosario altrimenti non lo lascia andar via. Certo, c'è da dire che gioca in una squadra di provincia che comunque per tre anni di seguito è arrivata alla finale della Coppa Argentina e ha lottato per lo scudetto. Credo sinceramente che se dovesse essere acquistato da un club italiano al giocatore farebbe comodo restare un altro anno qui in Argentina in una squadra più importante come il River".

Il campionato italiano intanto si è riaperto?

"La sconfitta della Juve mi ha colpito. Complimenti alla Fiorentina perchè ha giocato bene e dal punto di vista tattico si è dimostrata migliore. Ma i bianconeri hanno giocato malissimo. Sono calati molto negli ultimi tempi".

D'accordo sui giudizi di Maradona su Messi, Dybala e Higuain?

"Messi è il migliore al mondo insieme con Cristiano Ronaldo. Dybala può imparare ancora e diventare più importante. Non so come andrà finire la questione del suo futuro, considerato che il Real mi pare premere per lui. Ha qualità straordinarie. Higuain è un gran goleador ma non è scarso con i piedi. Quando entra in area sa dribblare e tirare di destro e di sinistro. Non è Van Basten, ma ci sa fare. E poi non tutti possono suonare il violoncello, qualcuno deve suonare pure il tamburo".