ESCLUSIVA TMW - Biglia, due gli ostacoli per il rinnovo: bonus e garanzie tecniche

Fonte: Dall'inviato a Milano

© foto di Federico Gaetano

Allo stato attuale delle cose, Lucas Biglia è più lontano dalla Lazio. Il rinnovo di contratto fino al 2021 non è ancora arrivato, e i motivi di questo ritardo sono sostanzialmente due. Il primo (ma secondario come 'peso' nella trattativa) riguarda i bonus legati al numero delle presenze. Un'opzione che non trova il gradimento dell'argentino.

Il secondo, ben più importante, è relativo al progetto e agli obiettivi che il club ha in mente di raggiungere nel breve periodo. In sostanza, l'ex Anderlecht vuole garanzie tecniche sulla squadra che sarà costruita in questi anni, perché l'ambizione del diretto interessato è quella di giocarsi la Champions League con le altre big della Serie A. Ma la politica societaria è nota, e difficilmente senza investimenti importanti potrà essere colmato, o comunque diminuito, il gap con le altre.

Nel frattempo l'agente del giocatore Enzo Montepaone è arrivato a Roma per il face to face con la società. In caso di esito negativo, però, difficilmente il presidente Claudio Lotito valuterebbe una cessione del proprio gioiello nell'immediato. Più probabile che ogni discorso venga posticipato al prossimo giugno. Con il forte rischio che, a un anno dalla scadenza, il prezzo del cartellino possa notevolmente calare. E il pericolo dello scontro è concreto.