ESCLUSIVA TMW - Binotto: "Biabiany buon nome, ma al Bologna servono punte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cosa serve al Bologna nel mercato invernale? Lo abbiamo domandato a Jonathan Binotto, ex centrocampista felsineo, che a TuttoMercatoWeb.com indica Donadoni come punto fermo per il futuro: "La fiducia nel tecnico c'è e deve rimanere invariata, penso che il mercato dipenderà anche dalla classifica in quel momento. Certo, se poi dovesse capitare un'occasione dell'ultimo minuto, sono certo che Saputo non si tirerà indietro".

Biabiany potrebbe essere un tassello appetibile?

"Sappiamo del rapporto che lo lega a Donadoni sin dai tempi di Parma. Potrebbe essere un buon arrivo, se ne parla ormai da diversi mesi, ma io credo servirebbe più un centravanti, un attaccante che possa sostituire Destro in caso di bisogno".

Paradossalmente, un reparto dove c'è affollamento...

"E' vero, ma Floccari sembra non rientrare più nei piani, è stato messo da parte. Questo fa parte del calcio, se Donadoni ha fatto una scelta di questo avrà avuto i suoi motivi".