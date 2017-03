ESCLUSIVA TMW - Birindelli: "Juve, ora hai un'identità. Arbitri? Toni esagerati"

"Dopo un inizio di stagione con qualche incognita, la Juventus ha trovato la sua identità e secondo me può lottare sui tutti i fronti fino a fine stagione". Parole dell'ex bianconero Alessandro Birindelli, che in esclusiva per TuttoMercatoWeb ha analizzato la vittoria sul Napoli per 3 a 1.

Sorpreso dalla scelta iniziale della difesa a tre?

"Si, mi ha sorpreso ma ho capito l'idea di Allegri, che voleva contrastare il Napoli sulle fasce con Asamoah e Lichtsteiner. Il ritorno al 4-2-3-1, poi, ha ridato equilibrio e solidità alla squadra".

Il risultato è giusto, secondo lei?

"Nel primo tempo la Juve si è abbassata troppo, poi nella ripresa è venuta fuori. Alla fine secondo me il risultato è giusto, anche se forse un po' troppo largo".

Dopo il 90esimo sono esplose le polemiche. Lei da che parte sta?

"A prescindere da tutto, i toni sono stati esagerati. Posso capire l'amarezza del Napoli, ma ci sono sedi opportune dove fare le proprie rimostranze, fare cinema non serve. Così facendo si mette solo in difficoltà una classe arbitrale già tremendamente sotto pressione. Mi piacerebbe che tutti abbassassero i toni".

Parliamo di obiettivi: campionato, Coppa Italia o Champions?

"La Juve ha la giusta qualità per arrivare in fondo a tutto. Fondamentale il concetto di identità che Allegri è riuscito a dare alla squadra col nuovo modulo. Quel che mi fa ben sperare sono i margini di crescita, Pjanic ad esempio non ha ancora trovato i giusti tempi. Per questo dico che la Juve ha le possibilità di lottare per tutti gli obiettivi".