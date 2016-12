ESCLUSIVA TMW - Bistazzoni: "Samp, punterei a rinforzare l'attacco"

© foto di Federico De Luca

Guido Bistazzoni, ex portiere della Sampdoria, analizza le possibili mosse sul mercato di gennaio da parte dei blucerchiati: "Credo che in attacco serva qualcosa nonostante il valore di Muriel e Quagliarella. Andrei a cercare una punta, che magari sappia fare anche da torre - dice a Tuttomercatoweb.com - e che possa assicurare pure un buon numero di reti".

E in difesa?

"Recuperato Silvestre, è un buon punto di ripartenza. I giovani bravini ci sono. Questa stagione era stata impostata anche per lanciare qualche ragazzo. E per ora il campionato mi sembra discreto".

Con la partenza di Dodò e quella possibile di Pedro Pereira potrebbe servire qualche innesto sulle corsie...

"Qualcosa in effetti potrebbero fare. Zampano tra gli altri è un nome interessante, oltretutto cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria".

Una sua valutazione anche sul rendimento di Puggioni.

"Si è fatto trovar pronto dimostrandosi un gran professionista. E' un portiere affidabile che dà sicurezza. Gli faccio i complimenti perchè era da tanto che non giocava. Mi auguro che anche Tozzo possa avere le sue chance, magari mandandolo a giocare".