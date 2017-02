ESCLUSIVA TMW - Bivi: "Pescara, a Zeman va data carta bianca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zdenek Zeman è pronto a tornare ad allenare il Pescara. Per programmare anche il futuro. Ne abbiamo parlato con Edi Bivi, ex attaccante della squadra abruzzese. "Se il club ingaggia Zeman vuol valutare insieme a lui la rosa in vista del prossimo anno - dice a Tuttomercatoweb.com - e programmare il futuro. Per quest'anno la salvezza è quasi impossibile".

Che cosa può dare Zeman al Pescara?

"Prendendo Zeman, ingaggi un tecnico con determinante qualità e con un certo modo di intendere il calcio. In B fece molto bene con il Pescara riportandolo in A. E' chiaro che gli va data carta bianca, decide lui il da farsi".

Ha ancora motivazioni a suo parere?

"Mi pare che abbia a cuore il calcio, gli piace farlo e stare sul campo. Lo vedo voglioso e ancora con stimoli, capace ancora alla sua età di inculcare il suo gioco ai calciatori. Zeman non è mai cambiato, è un integralista ma ripeto: ha ancora desiderio di insegnare il suo calcio".