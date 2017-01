ESCLUSIVA TMW - Bivi: "Pescara, confido in Gila. Ma l'impresa è quasi titanica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara continua a lavorare sul mercato per giocarsi poi al massimo tutte le chances salvezza. L'ultimo arrivato è un latro giocatore esperto, Sulley Muntari. Ne abbiamo parlato con Edi Bivi, storico attaccante degli abruzzesi. "La situazione è critica, non è facile trovare i giocatori giusti - dice a Tuttomercatoweb.com - si tenta ma si rischia anche di sbagliare".

Gilardino può dare una spinta?

"Se sta bene, è un buon innesto. I gol li ha sempre fatti. Un centravanti vero poi al Pescara non c'era. Si spera che abbia le motivazioni giuste".

In percentuale quante possibilità ha il pescara di salvarsi?

"La distanza con l'Empoli si è fatta notevole. E' dura. Col Sassuolo nel prossimo turno devi vincere assolutamente. Purtroppo non ci sono molte possibilità di salvezza. anche perchè finora sul campo la squadra non ha mai vinto. onestamente è quasi un'impresa titanica".

Quali sono stati i limiti del pescara?

"Il discorso è ampio e difficile da sintetizzare. Ormai i club non vivono più nell'oro: ci vorrebbero politiche diverse con programmazioni ben precise. In generale se vuoi salvarti devi programmare con gente di calcio e sapere cosa andare a prendere. I giocatori che fanno fare la differenza costano e non è sempre possibile permetterseli. Così devi andare in giro e saper acquistare".