ESCLUSIVA TMW - Bologna, c'è il si di Benalouane. Serve contributo del Leicester

L'esperienza da cancellare alla Fiorentina è ormai alle spalle. Yohan Benalouane da mesi si allena col Leicester City e vorrebbe tornare in campo dopo mesi e mesi di allenamento nel club campione d'Inghilterra.

Claudio Ranieri proprio non lo vede e il difensore francese naturalizzato tunisino vorrebbe rientrare in Italia. Il Bologna lo sta valutando con attenzione, è nella short-list per sostituire il partente Oikonomou, ma la trattativa non si preannuncia semplice.

Benalouane ha già detto si al Bologna, anche perché a fare il nome del classe '87 è stato il suo ex allenatore Roberto Donadoni. Serve, però, il contributo del Leicester City: da qui a giugno Benalouane percepirà un guadagno lordo di 1.3 milioni di euro, troppi per il Bologna che potrebbe contribuire al massimo col pagamento del 50% dell'ingaggio.

Da aggiungere, infine, che l'unica formula possibile per il ritorno in Italia di Benalouane è, ad oggi, il prestito secco: l'ex Fiorentina ha un contratto col Leicester valido fino a giugno 2019.