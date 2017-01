ESCLUSIVA TMW - Bologna, forte idea Walter Sabatini per la prossima stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Sabatini lo ha annunciato: presto tornerà all'opera. Il futuro? Bologna. Il dirigente ex Roma starebbe già lavorando nell'ombra dispensando consigli più o meno disinteressati al club del Presidente Saputo. Sue le parole di elogio più importanti per Bruno Petkovic del Trapani. Parole che hanno spinto il Bologna ad acquistare il giocatore. Walter Sabatini pronto a ricominciare, il Bologna - smentite di rito a parte che potrebbero arrivare - lo corteggia e lo vorrebbe per la prossima stagione. Buone sensazioni affinché il matrimonio si possa concretizzare. Questo potrebbe essere l'ultimo mercato di Riccardo Bigon a Bologna. Sabatini scalpita. E in casa rossoblu è più di un'idea...