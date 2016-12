ESCLUSIVA TMW - Bologna, Morleo verso Bari. Accordo fino al 2018

© foto di Federico De Luca

Si dovrebbe chiudere nei primi giorni del 2017 l'avventura di Archimede Morleo a Bologna. Il terzino sinistro classe 1983, secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, avrebbe trovato l'accordo con il Bari per il suo approdo in Puglia. Per Morleo contratto fino al 2018.