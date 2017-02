ESCLUSIVA TMW - Bologna, si raffredda l'ipotesi Cina per Destro: le ultime

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pista che perde quota, Mattia Destro e il Bejing Guoan una pista che non sembra, al momento, percorribile. L'attaccante dovrebbe rimanere al Bologna, che non ha intenzione di privarsene. Sensazioni poco positive su un trasferimento di Destro in Cina. Il presente si chiama Bologna, il futuro - almeno fino a giugno - anche. Destro e il Bologna, avanti insieme. Intanto il Bejing Guoan punta ancora l'Italia, possibile un'offensiva più approfondita per un nome che vi avevamo già fatto in queste ore: Alberto Paloschi dell'Atalanta. Sirene dalla Cina, nel mirino c'è la Serie A...