ESCLUSIVA TMW - Bologna, Sporting Lisbona meta gradita per Mbaye

Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Francesco Fontana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe proseguire in Portogallo la carriera di Ibrahima Mbaye, terzino in uscita dal Bologna che piace allo Sporting Lisbona. La destinazione lusitana è gradita al giocatore e nelle prossime ore l'entourage si muoverà per capire gli eventuali margini. Il Bologna può farlo partire in prestito con diritto di riscatto. E proprio la cifra dello stesso può risultare decisiva sull'esito della trattativa (discorso che vale per tutte le destinazioni). In caso di richiesta elevata le possibili pretendenti potrebbero tirarsi indietro.