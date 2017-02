ESCLUSIVA TMW - Bonfrisco: "Squalifica Icardi? Dipende dalla quaterna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una giornata condita da ricche polemiche arbitrali. Juventus-Inter si è portata dietro le critiche all'operato di Rizzoli e Tuttomercatoweb.com è andata a sentire il parere di un ex fischietto internazionale come Angelo Bonfrisco. "Da lui ci aspettiamo di più, evidentemente si è portato dietro qualche imprecisione durante la partita. Non è rimasto sereno, a fine partita, su alcuni episodi, non mi ha convinto".

Nel finale è montato il nervosismo.

"Siamo passati da proteste che un arbitro che ha credibilità come lui solitamente non subisce, fino all'atteggiamento di Medel che lo ha toccato sulla spalla. Poi abbiamo chiuso con la palla di Icardi, che ha accumulato qualche torto nella partita, sfociato nel gesto della pallonata".

Rischia una squalifica pesante?

"Bisogna parametrare quel che scriverà la quaterna nel rapporto che è diverso da quel che vediamo in video. La sensazione è che questo gesto di stizza sia stato indirizzato verso l'arbitro, in un momento di sconforto. Occhio, però: se passa per un oggetto lanciato verso il direttore di gara, la cosa diventa grave".

Le è mai successo?

"No, ma sui campi di periferia si vede che istintivamente il pallone viene calciato spesso verso l'arbitro. Non è solo il gesto di protesta: è visto come un oggetto lanciato all'arbitro ma la squalifica, nel caso, dipende dal fatto in sè, dalla volontarietà o meno. Sono tante le considerazioni da fare. Rizzoli stava scrivendo, ha sentito il rumore del pallone ed è stato un gesto pericoloso, senza dubbio. Aveva il fischietto in bocca, rischi di farti male e il suo labiale su 'chi ha tirato la palla?' è stato chiaro".

Dura dare giudizi chiari, insomma.

"E' difficile da capire se lo ha voluto calciare verso Rizzoli, non se ne ha la certezza, starà alla quarterna fotografare il tutto. Quel che vediamo noi sono sensazioni".