ESCLUSIVA TMW - Brady: "Inter, riapri la corsa scudetto. Dybala resti a Torino"

© foto di Simone Lorini

Pensare a Juventus-Inter significa anche tornare con la mente ad un grande calciatore che ha vestito le maglie di queste due squadre. Anni Ottanta, un sinistro che sapeva spesso disegnare traiettorie imprendibili. Stiamo parlando di Liam Brady, irlandese che con i bianconeri vinse due scudetti. "Vedo che con Pioli l'inter si è ripresa - dice a Tuttomercatoweb.com - anche se la Juve è sinceramente la più forte di tutti in Italia. E non so se c'è una squadra che possa fermarla".

La Juve vincerà il suo sesto scudetto di fila?

"L'Inter può vincere domenica e la Roma dovrà approfittarne. Ho l'idea che i giallorossi possano farcela a vincere il titolo ma dipenderà anche dalla capacità delle altre di fermare i bianconeri".

Lei a chi si sente più legato? Alla Juve o all'Inter?

"Mi sono trovato bene ovunque e ho grandi ricordi. Alla Juve ho vinto e all'Inter abbiamo sbagliato a non vincere (nell'84-85 arrivarono terzi, ndr)"

Parlando dei singoli, che pensa di Icardi?

"Fa gol ed è molto abile in area. Credo che la dirigenza debba far di tutto per trattenerlo a lungo. Mi fa piacere che ci sia voglia di investire da parte del nuovo club. E' importante per il calcio italiano avere un'Inter forte così come anche un Milan forte".

La Juve potrà dire la sua in Champions?

"Sì, secondo me ha buone chance perché credo che Real Madrid e Barcellona non siano all'altezza degli anni passati".

E di Dybala che pensa?

"La Juve lo ha fatto maturare portandolo ad un gran livello. Sarebbe giusto che rimanesse per tanti anni"