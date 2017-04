ESCLUSIVA TMW - Briaschi: "Genoa, salvezza non a rischio. Peccato per l'annata"

Il Genoa non può far calare la concentrazione. Dopo il ko di ieri con la Juve mantiene infatti 'solo' sei punti di vantaggio su un Crotone in ottima condizione. Massimo Briaschi, agente ed ex attaccante rossoblù, la vede così: "E' vero - dice a Tuttomercatoweb.com - l'andamento degli ultimi tempi non è dei migliori però la squadra sulla carta non dovrebbe aver problemi a salvarsi. Il Crotone dovrebbe continuare a volare come sta facendo adesso. Credo sia più dura per i calabresi che per il Genoa".

Certo, la stagione per il Genoa era partita con altri risultati...

"Sì, la squadra aveva iniziato bene. Nel calcio poi ci sono anche i cali e le difficoltà che subentrano e magari diventano più complicate da superare. Ci sono stati anche problemi tra la tifoseria e la società, il cambio di allenatore non ha dato i frutti sperati. Ma ripeto, la squadra non è da retrocessione".

Il mercato di gennaio ha stravolto la rosa ancora una volta...

"E' una costante della società di Preziosi. La squadra viene spesso cambiata in sette-otto elementi. Ha perso pezzi importanti da Pavoletti a Rincon a Ocampos. Se aggiungi anche Izzo sono tutti titolari".

Parliamo dei suoi assistiti a partire dal giovane attaccante ora al Cittadella, Vido?

"Ne sentiremo parlare. Si è immedesimato bene nell'ambiente Cittadella. Ha preso coscienza della realtà del calcio non giovanile, tiene botta, ha trovato spazio. E' da tener presente".

Per Maggio avventura ai titoli di coda col Napoli?

"Ho parlato con Giuntoli quindici giorni fa. L'intenzione de club è quella di non privarsi di lui. Abbiamo rimandato tutto a fine campionato, analizzeremo la situazione migliore per il giocatore e decideremo il da farsi".

Chiudiamo con Lasagna.

"E' concentrato sulla conquista dei play-off col Carpi. Da giugno sarà all'Udinese per una nuova avventura, magari dopo aver conquistato la A col Carpi. Sarebbe un bel biglietto da visita".