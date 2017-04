ESCLUSIVA TMW - Bruscolotti: "Napoli, anche a zona va marcato l'avversario..."

Il Napoli fa i conti con un pari che brucia. Col Sassuolo l'imperativo era quello di vincere e invece la squadra di Sarri - al di là delle polemiche arbitrali - deve rallentare. Giuseppe Bruscolotti, bandiera del Napoli, ha le idee chiare. "Sono stati persi due punti che possono essere determinanti per il secondo posto - spiega a Tuttomercatoweb.com - e credo che debbano essere analizzati anche gli svarioni singoli del Napoli".

La fase difensiva resta un punto debole...

"Il gioco a zona è praticato fin dagli anni Settanta. Abbiamo visto l'Olanda e noi del Napoli con Vinicio siamo stati tra i primi a sperimentarlo in Italia. Anche a zona si marca, non è che non si marca. Adesso si occupa l'area senza badare all'avversario. Ma come si fa? L'attaccante non è scemo, trova lo spazio e fa gol".

Come si ovvia a questa situazione?

"E' un discorso generale, che riguarda moltissime squadre. E' una cosa scandalosa. La Juve fa eccezione, bisognerebbe trarne insegnamento. così si diventa grandi. Chi vince ha sempre una buona difesa. Occorre trovare il modo di essere soldi, avere una difesa più compatta".