ESCLUSIVA TMW - Bruscolotti: "Napoli, ko questione anche di esperienza"

Giuseppe Bruscolotti preferisce guardare già avanti. Lo storico capitano del Napoli non getta benzina sul fuoco ma da appassionato sostenitore del Napoli pensa alla sfida di ritorno con il Real Madrid. E sullo sfogo di De Laurentiis contro Sarri spiega: "A caldo si possono dire tante cose, spesso è preferibile farlo a mente serena - osserva a Tuttomercatoweb.com - ma concentriamoci sulla partita". .

E allora che Napoli ha visto ieri?

"Il valore dell'avversario lo conoscevamo. Il Real ha fatto valere la sua esperienza e il suo potenziale ".

E' mancata un po' di personalità al Napoli?

"E' questione anche di esperienza. Queste sono gare da prendere come esempio per il futuro, per sapere come comportarsi".

Quante percentuali si sente di dare al Napoli?

"E' difficile anche perchè il Real in casa o fuori non fa differenza. Il suo modo di essere è quello. Spero quanto meno che il Napoli possa fare una gran gara come facemmo noi tabti anni fa anche se poi finì solo uno a uno".

Un po' di fiducia comunque c'è'

"Certo, bisogna giocarsela. Poi può accadere di tutto. anche se non si possono ovviamente creare facili illusioni".