ESCLUSIVA TMW - Budimir e il ritorno a Crotone, muro della Sampdoria

© foto di Federico Gaetano

Crotone a caccia di un attaccante, Ante Budimir nel mirino. Ma la Sampdoria resiste e fa muro. La società blucerchiata ha comunicato che non vedrebbe di buon occhio il ritorno di Budimir al Crotone perché in questa operazione non ci sarebbero prospettive di crescita per il giocatore. La sensazione è che Budimir sia destinato a rimanere alla Samp. Al momento non ci sono margini per trattare con il Crotone. Nelle prossime ore, chissà...