ESCLUSIVA TMW - Buriani: "Milan, stasera è già decisiva. Serviva una punta"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Ruben Buriani commenta la sfida di questa sera fra Lazio e Milan in ottica rossonera: "Il successo contro il Bologna ha dato un po' di serenità e convinzione. Contro la Lazio la vedo dura, però. Del resto senza quattro difensori e con gli attaccanti che i biancocelesti si ritrovano...".

Le piace fin qui questo Milan?

"Il Milan sta facendo quel che può fare col livello di giocatori che ha. Inutile negare che ci sono squadre superiori e la classifica sta rispecchiando i valori in campo. Magari la società aveva altre prospettive, ma con questa rosa a disposizione non si può fare più di tanto".

L'ha convinta il mercato?

"Io avrei preso una punta importante. Perché hai Bacca che partecipa poco alla manovra e hai venduto Luiz Adriano. E' arrivato Deulofeu che al limite può fare il falso 9, ma sarebbe un giocatore adattato".

A centrocampo non sarebbe servito qualcuno che potesse dare il cambio a Locatelli?

"C'era Montolivo e comunque hai altri giocatori che puoi mettere in mezzo. Diciamo che con l'esplosione di questo ragazzo il reparto sarebbe a posto. Diamo solo tempo a Locatelli, che ha solo 18 anni".

A oggi per arrivare nei primi sei quale squadra il Milan può superare?

"Dico Fiorentina che per me è alla portata. La stessa Atalanta se continua così è dura riprenderla. Ma prima di tutti serve uscire indenni dalla sfida contro la Lazio. E fare risultato poi proprio contro la Fiorentina. Altrimenti la stagione rischia di essere già compromessa".