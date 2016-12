ESCLUSIVA TMW - Cacciatori su Orsolini: "Ricorda Sala. Chelsea? Giusto provarci"

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Cacciatori, ex portiere e ex allenatore dell'Ascoli. Con lui abbiamo parlato di Riccardo Orsolini, talento dei marchigiani che è finito nel mirino del Chelsea: "E' un emergente - ha detto - già l'anno scorso si era messo in grande evidenza e in questa stagione si sta confermando. E' interessante sotto i tutti i punti di vista: usa entrambi i piedi e non disdegna il gol, se ha l'occasione la butta dentro. Adesso copre tutta la fascia, quando fa la fase offensiva è abbastanza devastante. Ha dribbling, cambio passo e non solo. A chi possiamo accostarlo? Potrei azzardare, con le debite proporzioni, un Claudio Sala e Causio. Ha dribbling, ha il numero, la giocata decisiva. Credo che questi ragazzi di adesso siano anche preparati a reggere certe pressioni. Conosco la famiglia di Orsolini e mi parlano di un ragazzo serio, con la testa sulle spalle. Può esser pronto per un grande salto. Se gli consiglio il Chelsea? Se c'è questa occasione perchè non prenderla? Oltretutto stando con i più bravi non potrà che diventare ancora più forte".