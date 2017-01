ESCLUSIVA TMW - Caceres: "Sto bene e voglio giocare. Inter e Viola? Sarebbe bello"

Proprio quando sembrava ormai concluso, con il giocatore pronto a vestire la maglia del Trabzonspor, l'affare è saltato. All'ultimissimo. Da quel momento tanti rumors e altrettanti dubbi circa la sua tenuta fisica, con molti punti di domanda relativi anche al valore del professionista (in realtà la chiusura con la società turca non è arrivata per motivazioni puramente economiche). A questo punto, quale sarà il futuro di Martín Cáceres?

Lo stesso ex difensore di Barcellona e Juventus, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, ha sottolineato che il proprio stato fisico è assolutamente soddisfacente, spiegando al contempo di non veder l'ora di tornare nuovamente al lavoro.

Condizione attuale: vuole far chiarezza?

"Sto benissimo e sono in grande forma. Sto lavorando in questo periodo, tra poco vado a fare allenamento".

Perché, quindi, queste voce sulla sua instabilità fisica?

"Non capisco e non saprei, perché io sto veramente bene. Lo ripeto, sono in forma".

Pertanto quando la vedremo nuovamente in campo?

"Questo non lo so, non posso sbilanciarmi. Di sicuro non vedo l'ora di tornare a giocare".

Cosa è successo con il Trabzonspor?

"Sono cose personali, preferisco non commentare. Io però sto bene, questo è sicuro".

Voci sull'Inter in passato e sulla Fiorentina di recente: cosa può dirci?

"(Ride, ndr). Dico che sarebbe bello".