ESCLUSIVA TMW - Cagliari, idea Edgar Barreto per la prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari al lavoro, tra campo e...calciomercato che non si ferma mai. Un'idea per la prossima stagione è Edgar Barreto della Sampdoria, una pista valutata timidamente a gennaio e che probabilmente in estate verrà approfondita con più attenzione. Possibile addio alla Samp per Barreto, il Cagliari valuta...