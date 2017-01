ESCLUSIVA TMW - Cagliari, il Venezia piomba su Munari. Ibarbo in Cina. Le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari al lavoro sul mercato. Accordo ad un passo con il Milan per lo scambio di prestiti Storari-Gabriel. Per il portiere rossonero che volerà in Sardegna presente il diritto di riscatto. In uscita Munari, sul quale piomba il Venezia oggi in vantaggio rispetto al Parma. Si profila un duello tra le due società, la cessione avverrebbe a titolo gratuito. Ibarbo viaggia verso la Cina, direzione Wuhan Zall a titolo definitivo. Manca qualche dettaglio ma si farà. E Bittante è vicino al Frosinone. Il Cagliari si muove, tra entrate e uscite...